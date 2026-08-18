İLANEN TEBLİGAT

T.C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas no: 2021/1120

DAVACILAR: SAİME SATICI, MELEK SATICI, MURAT SATICI, MERALSATICI, MEHTAP SATICI, LEVENT SATICI

VEKİLİ : AV. NAİM GÜL

DAHİLİ DAVALI : MELTEM TAŞTAN20633827348 TC nolu - İsa ve Çiğdem kızı 28/01/1994 d.lu

MÜTEVEFFA : EMRULLAH SATICI 24208772798 TC NOLU

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın giderilmesi davasında verilen ara karar uyarınca ;

Dava dilekçesinde ; İstanbul ili, Bahçelievler kocasinan Mah. 14538 parselde kayıtlı taşınmazda kat mülkiyeti bulunmadığı ve iskan alınamadığı, bu nedenle taşınmazın aynen taksimi, mümkün olmadığı takdirde taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talep ve dava edilmiştir.

Dahili davalı Meltem Taştan'ın mahkememizce tespit edilen adreslerine dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmış ancak tebliğ edilememiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 122 mad uyarınca tebliğden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap ve delillerinizi yazılı olarak ibraz etmeniz, HMK 139 mad uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ve HMK 147/2 Mad gereğince Duruşma günü olan 18/11/2026 saat 09:55 de geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur10/07/2026

Basın No: ILN02531871 #ilan.gov.tr