T.C. ALANYA 1. SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

ALANYA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



ALACAKLI VE BORÇLU İLANI

28.04.1975 doğumlu, 131--------844 T.C. kimlik nolu SEYFULLAH YURTTAŞ,20.12.2016 tarihinde vefaat ettiği, mirası en yakın mirasçıları tarafından red edilmiş olduğundan, Terekenin tasfiye işlemleri yapılmakta olduğundan müteveffaSEYFULLAH YURTAŞ'dan alacaklı olan veya borcu bulunan şahıs veya kurumların iş bu ilanın neşir tarihinden itibaren TMK m. 621 gereğince20 gün içerisindememurluğumuzun 2021/2 Tereke satış sayılı tasfiye dosyasına müracaat etmeleri, aksi takdirde TMK 620. Maddesi gereği terekenin tasfiye işlemlerinde söz konusu alacaklarının veya borçlarının nazara alınmayacağı, dosyada mevcut duruma göre tasfiye işlemlerinin yapılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02532233 #ilan.gov.tr