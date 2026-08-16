İ L A N

T.C. ANTALYA 14. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/29 Esas

DAVALI : MIVE BEKIEVA Cihangir Mahallesi Sıraselviler Cad. No: 69 Beyoğlu/ İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen davalı adresine dava dilekçesi ile tensip tutanağı davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligatlar yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından öninceleme tensip tutanağının duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 21/09/2026 günü saat: 11:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, davalıya ilan yolu ile; "belirli gün ve saatte sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği; Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız tarafınıza ihtar olunur'' içerir şerhin tebligatın, ilan tarihinden itibaren 7. gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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