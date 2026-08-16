Örnek No:55*

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/29 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/29 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Adana İl, Çukurova İlçe, KİREÇOCAĞI Mahalle/Köy, 14845 Ada, 5 Parsel, B BLOK 1.KAT 1 NOLU BB. Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın 1/1 tam hissesi satışa çıkarılacaktır. Satışa konu taşınmaz Adana ili Çukurova ilçesi Kireçocağı Mah. 11845 ada 5 Parsel B Blok 1. Kat 1 No. Bağ. Böl. numaralı taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup; aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.Değerlemeye konu edilen taşınmaz malın bulunduğu yere Fen Bilirkişisi Z**Ş**ile birlikte 09.02.2026 tarihinde gidildi. Meskende gerekli incelemeler yapılıp, fotoğrafları alınmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.Değerlemesi yapılan meskenin yer aldığı yapı; 4/A yapı sınıfında, betonarme karkas yapı tarzında, ayrık nizamda inşa edilmiş olup A,B,C ve D blok olmak üzere dört bloktan oluşmaktadır. Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu B Blok, vaziyet planı ve yerinde yapılan incelemelere göre parselin orta hattında konumludur. B Blok; 1 bodrum, zemin, 8 normal kat ve çatı katı olmak üzere toplam 11 katlıdır. Taşınmazın bodrum katta ortak alanlar ve 2 adet işyeri eki, zemin katta ortak alanlar, 2 adet işyeri ve apartman girişi, 8 normal katın her birinde 2 er adet mesken olmak üzere toplam 18 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. 8. Normal kattaki meskenler çatı dubleks tir. Değerleme konusu gayrimenkulün bulunduğu binanın girişi güney cepheden zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır.Site; Demirtaş Ceyhun Bulvarı üzerinde, Necmettin Erbakan Bulvarının yaklaşık 550 m güneyinde, Dr. Sadık Ahmet Bulvarı?nın yaklaşık 1 km batısında, Fazlı Mete Bulvarı?nın yaklaşık 2 km kuzeyinde konumlanmaktadır.Değerleme konusu mesken, binanın 1. katında, bina girişine göre solda güney kuzey ve batı cephelidir. Meskenin net kullanım alanı yaklaşık 120,00 m², brüt kullanım alanı ise yaklaşık 130,00 m²?dir. Mesken; 3 adet oda, oturma +mutfak, salon, antre,banyo, wc, 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır.Meskenin iç mekân özellikleri incelendiğinde; kuru hacimlerinden antre zemini granit, diğer hacim zeminlerinin laminat parke kaplama olduğu, duvarların saten boyalı, tavanların kartonpiyer süslemeli olduğu görülmüştür. Daire giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar pres panel doğrama olup pencereler PVC doğramadır. Mutfak tezgâhı mermer, mutfak dolapları MDF-lam malzemeden imal edilmiştir. Isınma sistemi doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Değerleme konusu taşınmazın, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarında ?HASARSIZ? olarak değerlendirildiği, e-Devlet sistemi üzerinden yapılan sorgulama ile teyit edilmiştir.

Adresi : Esentepe Mah. Demirtaş Ceyhun Bulvarı, No:14, B Blok, Kat:1 Daire:1 Çukurova /Adana

Ana Taşınmazın Yüzölçümü : 5.986,66 m2

Arsa Payı : 12000/897999 Hisse: 1/1

İmar Durumu:Parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanında kaldığı TAKS: 0.40,Hmax: 31.50, KAKS: 1.20 yapılaşma koşullarına sahip olduğu öğrenilmiştir.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri