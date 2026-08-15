T.C. BURSA 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.30888790-2026/204-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 06.04.2026 tarih 2026/204 Esas, 2026/62 karar sayılı dosyasında davalılar HalitUysal ve Serdar Ergül ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki tazminat davasına ilişkin mahkememizce görevsizlik kararı verildiği, kararın tebliği için davalı Serdar Ergül'ün (Kemal ve Rukiye oğlu, Aydın doğumlu) adresine yapılan tebligatın iade geldiği, yapılan adres araştırmasında adresinin tespit edilemediği, yurt dışı giriş çıkış kayıtlarının bulunmadığı, şahsın mernis adresinin de bulunmadığı, bu sebeple tebligat yapılamadığı anlaşılmakla; 1-Adı geçen davalı Serdar Ergül'ün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, 2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iki hafta içerisinde muhatabın karara karşı Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde kanun yoluna başvurabileceği ilan olunur.

Basın No: ILN02530968 #ilan.gov.tr