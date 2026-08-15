Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/81 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/81 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı : İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, 2500 Parselde Kayıtlı, 276,01 M2 Yüzölçümlü 8 Katlı Betonarme Mesken Ofis İşyeri Ve Arsası Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 1764/34300 Arsa Paylı, 1. Kat, 4 Numaralı Mesken Nitelikli Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu taşınmaz; 09.04.2025 tarihli Müdürlüğümüz dosyasında mevcut bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, 2500 parsel sayılı 267,01m2 miktarlı kat mülkiyetli "8 Katlı Betonarme Mesken Ofis İşyeri ve Arsası" vasıflı ana taşınmazda 1764/34300 arsa paylı 1.normal kat (4) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamı niteliğindedir. Taşınmaz açık adres olarak; Güneştepe Mahallesi, Soğanlı Caddesi, No:125/4, Güngören/ İstanbul adresinde konumludur. 2 Bodrum kat+ zemin kat+ 5 Normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 2.bodrum katta sığınak, binaya ait toplantı odası, iletişim odası, jeneratör odası, su deposu,1.bodrum katta dükkana ait depo, enerji odası ve 1 adet mesken, zemin katta 1 adet dükkan, 1 adet mesken ve bina girişi, diğer katlarında üçer meskenli olmak üzere toplamelektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut ana binanın 1. katında yer alan, 4 bağımsız bölüm numaralı daire; kat, konum ve alan olarak uyumludu. Bina girişine göre 1.katta, mevcut bina girişine göre sağ ön kolda bulunmakta olup, salon, 2 oda, mutfak, duş+wc, balkon ve antre mahallerinden ibaret kapalı alanları itibari ile iç ölçüleri 66,00m2 brüt 76,00m2 alana sahip ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve odalarda laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo, WC duvarları fayans kaplı, mutfakta sabit mermerit tezgah ile MDF mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, PVC doğramalı, daire giriş kapısı çelik kapı olup doğalgaz tesisatlıdır. Mahallinde kat, konum ve alan olarak projesine uygundur. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. " denilmektedir.

Taşınmazın Son İmar Durumu : Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/02/2025 tarih, 2321 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz Güngören Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde kalmakta olup, yol boyu ticaret alanında, ön bahçe mesafesi min: 1,5mt, teşekkül istikameti, yan bahçe mesafesi: 3mt, arka bahçe mesafesi plan notu, H= 5 kat irtifada, ikiz yapı nizamında yapılaşma şartlarındadır. Ayrıca meri plan notlarının 27.maddesinin 7.fıkrasının A bendinde; "Üzerinde yapı bulunan ve 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören R.U.İ. Planı ile irtifası düşürülmüş olan tek parsellerde, mevcut yapının yıkılıp yeniden yapılması durumunda, yeni irtifasını 03.02.1982 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Uygulama İmar Planı veya mer'i plan öncesi ruhsat ve/veya iskan aldığı plandaki yasal haklarına göre verilecektir." denilmekte olup bahse konu parselin meri plan öncesi irtifakı H: 6 kattır.

Kıymeti : 4.300.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Beyan: Yönetim Planı : 20.07.202321/07/2023 tarih - 13795 yevmiye

Beyan: ....KM ne Çevrilmiştir. 24.07.2024 tarih - 12730 yevmiye

(Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 12:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 12:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 12:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 12:06

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı : İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, 2500 Parselde Kayıtlı,276,01 M2 Yüzölçümlü 8 Katlı Betonarme Mesken Ofis İşyeri Ve Arsası Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 1680/34300 Arsa Paylı, 1. Kat, 7 Numaralı Mesken Nitelikli Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu taşınmaz; 09.04.2025 tarihli Müdürlüğümüz dosyasında mevcut bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, 2500 parsel sayılı 267,01m2 miktarlı kat mülkiyetli "8 Katlı Betonarme Mesken Ofis İşyeri ve Arsası" vasıflı ana taşınmazda 1680/34300 arsa paylı 2.normal kat (7) bağımsız bölüm numaralı mesken tamamı niteliğindedir. Taşınmaz açık adres olarak; Güneştepe Mahallesi, Soğanlı Caddesi, No:125/7, Güngören/ İstanbul adresinde konumludur. 2 Bodrum kat+ zemin kat+ 5 Normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 2.bodrum katta sığınak, binaya ait toplantı odası, iletişim odası, jeneratör odası, su deposu,1.bodrum katta dükkana ait depo, enerji odası ve 1 adet mesken, zemin katta 1 adet dükkan, 1 adet mesken ve bina girişi, diğer katlarında üçer meskenli olmak üzere toplamelektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut ana binanın 2. katında yer alan, 7 bağımsız bölüm numaralı daire; kat, konum ve alan olarak uyumludu. Bina girişine göre 2.katta, mevcut bina girişine göre sağ ön kolda bulunmakta olup, salon, 2 oda, mutfak, duş+wc, balkon ve antre mahallerinden ibaret kapalı alanları itibari ile iç ölçüleri 66,00m2 brüt 76,00m2 alana sahip ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve odalarda laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo, WC duvarları fayans kaplı, mutfakta sabit mermerit tezgah ile MDF mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, PVC doğramalı, daire giriş kapısı çelik kapı olup doğalgaz tesisatlıdır. Mahallinde kat, konum ve alan olarak projesine uygundur. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. " denilmektedir.

Taşınmazın Son İmar Durumu: Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/02/2025 tarih, 2321 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz Güngören Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde kalmakta olup, yol boyu ticaret alanında, ön bahçe mesafesi min: 1,5mt, teşekkül istikameti, yan bahçe mesafesi: 3mt, arka bahçe mesafesi plan notu, H= 5 kat irtifada, ikiz yapı nizamında yapılaşma şartlarındadır. Ayrıca meri plan notlarının 27.maddesinin 7.fıkrasının A bendinde; "Üzerinde yapı bulunan ve 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören R.U.İ. Planı ile irtifası düşürülmüş olan tek parsellerde, mevcut yapının yıkılıp yeniden yapılması durumunda, yeni irtifasını 03.02.1982 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Uygulama İmar Planı veya mer'i plan öncesi ruhsat ve/veya iskan aldığı plandaki yasal haklarına göre verilecektir." denilmekte olup bahse konu parselin meri plan öncesi irtifakı H: 6 kattır.

Kıymeti : 4.300.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Beyan: Yönetim Planı : 20.07.202321/07/2023 tarih - 13795 yevmiye

Beyan: ....KM ne Çevrilmiştir. 24.07.2024 tarih - 12730 yevmiye

(Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 14:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 14:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 14:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 14:46

13/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02531085 #ilan.gov.tr