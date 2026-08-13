T.C.

KEMALPAŞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLANI

DOSYA NO:2024/364 Esas

DAVACI: FADİME BEKAR-36*******40 -

DAVALI: SERMİN SARAÇ-39*******48 - Osman ve Şerife Şaziye kızı, 16/11/1961 doğumlu, ALTAY MAH. SERİN SK. NO:8 İÇ KAPI NO:4 Turgutlu/MANİSA adresinde oturur.

Davacı tarafından davalılar adına açılmış olan geçit hakkı kurulması davası ile İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Ören Egemen Mahallesi, 268 ada, 92 parsel sayılı taşınmazın genel yola erişim imkanının bulunmadığı iddiası ile lehine uygun bir bedel ile geçit hakkı tesis edilmesi ve daha önceden 268 ada, 26 ve 30 parselde bulunan geçit hakkına uygun bir bedel karşılığında katılması ile bu kararın tapu siciline tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, bilirkişilerin düzenlemiş olduğu 20/06/2025 tarihli bilirkişi raporunda; davaya konu İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Ören Egemen Mahallesi, 268 Ada 92 Parsel sayılı taşınmazın ana yola ulaşması için en uygun güzergahın 3 numaralı güzergah olduğu, güzergah bedelinin toplam 320.948,56-TL olarak belirlendiği, 3 numaralı güzergah içerisinde bulunan 268 ada, 25-28-91 parsel sayılı taşınmaz maliklerinin davacı tarafından davaya dahil edildiği, ilan tarihinden itibaren işleyecek 7 günlük sürenin bitiminden itibaren HMK'nun 122,126,127 ve 129.maddeleri uyarınca davaya cevaplarınız ile varsa usulü itirazlarınızı ve delillerinizi 2 haftalık kesin mehil içerisinde bildirmeniz, aksi halde dava dilekçesindeki vakıaları inkar etmiş, ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ve bilirkişi raporuna HMK'nun 281. maddesi gereğince verilen süre içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.21/07/2026

Basın No: ILN02529945 #ilan.gov.tr