Örnek No:55*

T.C.

HATAY

İCRA DAİRESİ



2026/766 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/766 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu taşınmaz Hatay ili Defne ilçesi Çekmece mahallesi 17368 parselde kain 1. kat 4 numaralı bağımsız bölümdür.

Yüzölçümü : 941,35 m2

Arsa Payı : 55/941

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı İmar Durumu : Defne Belediyesi tarafından dosyaya sunulan yazıda,

Söz konusu parselin ayrık nizam 4 kat müsaadeli TAKS:0,40, konut imarlı olduğu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 29.maddesine istinaden KDV'ye esas olmak üzere 2026 yılına ait söz konusu arsanın m² birim fiyat 300,00-TL olduğu, 6306 sayılı kanun kapsamında rezerv yapı alanı içerisine alınmadığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 3.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

DİĞER HUSUSLAR BİLİRKİŞ RAPORUNDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 10:08

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Hatay ili Defne ilçesi Çekmece mahallesi 17368 parselde kain dükkan niteliğinde bodrum + zemin kat 14 numaralı bağımsız bölümdür.

Yüzölçümü : 941,35 m2

Arsa Payı : 61/941

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı İmar Durumu : Defne Belediyesi tarafından dosyaya sunulan yazıda,

Söz konusu parselin ayrık nizam 4 kat müsaadeli TAKS:0,40, konut imarlı olduğu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 29.maddesine istinaden KDV'ye esas olmak üzere 2026 yılına ait söz konusu arsanın m² birim fiyat 300,00-TL olduğu, 6306 sayılı kanun kapsamında rezerv yapı alanı içerisine alınmadığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

DİĞER HUSUSLAR BİLİRKİİ RAPORUNDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 13:42

10/08/2026

Basın No: ILN02529935 #ilan.gov.tr