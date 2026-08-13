T.C.

ANKARA 30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO: 2025/64 Esas

Davacı, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ile Davalı, ZÜLFİKAR BERK arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davası nedeniyle; Zülfikar BERK'e (TCKN: 27373101868) gönderilen tebligatın bila tebliğ iade edildiği ve tüm aramalara rağmen adresinin temin edilemediği, mernis kayıtlarında aktif mernis kaydının bulunmadığından adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı hakkında, yurt dışı öğrenimiyle ilgili taahhütlerini ihlal etmesi nedeniyle öğrenciliği ile ilgili ilişiği kesilecek, Trabzon 2. Noterliğinin 17.12.2007 tarih ve 9627 yevmiye numaralı kefaletname uyarınca fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla her bir ödeme tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte, 30.803,67 Amerikan dolarının hesaplanan 18.973,58 ABD doları faiz borcu, ödenmeyen bakiye 238.231,16 ABD doları ve 6.376,37 TL ana para borcu alacağın tahsilini ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememiz tarafından dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş ve duruşma gününün 29/12/2026 günü saat: 10:40 olarak belirlenmiş olmakla;

İş bu dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, dava dilekçesinin ilanından itibaren davalı Zülfikar BERK'e HMK'nun 122. Maddesi gereğince 2 haftalık kesin sürede cevap verebileceği, TK'nun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden 7 gün sonra işbu ilanın yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 10/06/2026

Basın No: ILN02529857 #ilan.gov.tr