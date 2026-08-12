İ L A N

T.C. BOLU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/177 Esas

Konu : 2.ilan

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile OĞUZHAN KURT arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili dava dilekçesinde;dava konusu Bolu ili Merkez ilçe Çıkınlar Mahallesi eski 28 ada 3 parsel yeni 3295 ada 1 parsel, 3296 ada 1 ve 2 parsel ile 3299 ada 1 nolu parselde hissedar olan "Hüseyin kızı Münevver'e" Bolu 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/05/2015 tarih ve 2014/495 Esas - 2015/411 Karar sayılı ilamı ile Bolu Defterdarının kayyım tayin edildiğini belirterek, TMK 588 m gereğince kim olduğu bilinmeyen dava konusu taşınmazlarda hissedar olan "Hüseyin kızı Münevver'in" hakkında gaiplik kararı verilmesi ve mirasın Hazineye aidiyetine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, adı geçen hakkında malumatı olanların, tanıyanların veya bulunduğu yeri bilenlerin işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememize bilgi için başvurmaları halinde adı geçenin gaipliğine karar verileceği hususu 2. KEZ İLANEN tebliğ olunur. 07.08.2026

Basın No: ILN02528759 #ilan.gov.tr