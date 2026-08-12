Örnek No:55*

T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/52 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/52 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, BAĞLICA Mahalle/Köy, 46840 Ada, 10 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanınave ayrıntılı bilirkişi raporu ile ilgili açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/52 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir..

Adresi : Dava Konusu Ankara İliEtimesgut İlçesi, Bağlıca Mah. 46840 Ada 10 Parsel Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 3.190 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 63.800.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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