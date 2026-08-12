BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ DEVLET HASTANESİ

KANTİN KİRALAMA İHALESİ

İPTAL İLANI

Müdürlüğümüze bağlı yeni hizmete açılacak olan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinin kantin ihtiyacının karşılanması amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/A maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda 18/08/2026 tarih ve 14:00 saatinde yapılması planlanan kantin yeri kiralama ihalesi, kantin yerinin ihale şartlarının sürdürülebilirlik ve hizmet kalite standartları açısından yeniden belirlenmesi amacıyla ihale iptal edilmiştir.

İlanen duyurulur.

Basın No: ILN02529303 #ilan.gov.tr