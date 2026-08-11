T.C. NUSAYBİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/510 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : MARDİN İLİ, NUSAYBİN İLÇESİ

MEVKİİ : DURUCA MAHALLESİ

ADA NO : 0

PARSEL NO : 74

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 19.300,00 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI:ABDULLAH OĞUR, ABDULMECİT ÖRDEK, ADNAN OĞUR, AHMET ER, AHMET OĞUR, BABEKİR KURT, BEDRİYE ER, BEHİYE COŞKUN, CEMALETTİN GÜMÜŞ, FAHRİYE ŞAŞMAZ, FASLA ORTAÇ, HALİL ÖRDEK, HAMDİYE ER, HANİFE AKTAŞ, HANİFE ÖRDEK, HASAN MİRZA, HASİNE BAKAÇ, HAZAL DILVİN OĞUR, HEDİYE AĞIRMAN, HÜSEYİN ER, KAMİLE COŞKUN, KELSÜME COŞKUN, LATİFE KURT, LEYLA AKÖZEL, MAHSUM ÖRDEK, MECİDE ÖRDEK, MEHDİYE ER, MEHMET ER, MEHMET EMİN ER, MEHMET NESİM KURT, MEHMET ŞERİF KURT, METİN ÖRDEK, NEJLA ÖRDEK, SELMA ÖZEL, SEYRAN OĞUR, SİNAN ER, SUAT ÖRDEK, SÜLEYMAN ER, ŞEYHMUS ÖRDEK, ŞÜKRÜ ÖRDEK, ÜMRAN OĞUR, ZAHİDE OĞUR, ZÜBEYDE NERGİZ, ZÜLFİNAZ BERTAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ-BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Mardin ili, Nusaybin İlçesi, Duruca Mahallesi, 0 ada 74 parselde bulunan 19.300,00 m2 büyüklüğünde davalılara ait susuz tarla T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/03/2023 ve 1174-2 sayılı kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 12/06/2024 tarih ve 128 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespitine, söz konusu taşınmazın geçici ve daimi irtifak hakkının BOTAŞ adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleri ile cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/510 esas sayısında dava açılmıştır.

1-) Mardin ili, Nusaybin İlçesi, Duruca Mahallesi, 0 ada 74 parsel nolu taşınmazın kamulaştırma yolu ile Mahkememize dava açıldığı, taşınmaz susuz tarla vasfında olup, taşınmazın tapuda Abdullah Oğur, Abdulmecit Ördek, Adnan Oğur, Ahmet Er, Ahmet Oğur, Babekir Kurt, Bedriye Er, Behiye Coşkun, Cemalettin Gümüş, Fahriye Şaşmaz, Fasla Ortaç, Halil Ördek, Hamdiye Er, Hanife Aktaş, Hanife Ördek, Hasan Mirza, Hasine Bakaç, Hazal Dılvin Oğur, Hediye Ağırman, Hüseyin Er, Kamile Coşkun, Kelsüme Coşkun, Latife Kurt, Leyla Aközel, Mahsum Ördek, Mecide Ördek, Mehdiye Er, Mehmet Er, Mehmet Emin Er, Mehmet Nesim Kurt, Mehmet Şerif Kurt, Metin Ördek, Nejla Ördek, Selma Özel, Seyran Oğur, Sinan Er, Suat Ördek, Süleyman Er, Şeyhmus Ördek, Şükrü Ördek, Ümran Oğur, Zahide Oğur, Zübeyde Nergiz, Zülfinaz Bertan adına kayıtlı olduğu,

2-) Duruşmanın 17/09/2026 günü saat 11:13'da olduğu,

3-)İlan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı davalı ve taşınmaz maliklerinin İdari Yargı'da (Mardin İdare Mahkemesi) iptal veya aynı süre içerisinde Adli Yargı'da (Nusaybin Asliye Hukuk Mahkemesi) maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerini, husumetin BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ'ne yönlendirilmesi gerektiği,

4-) 3 nolu karar gereğince yasal süre içerisinde iptal veya düzeltim davacı açılmadığı, açıldığının belgelendirilip yürütmenin durdurulması kararı alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırma yapan idare adına taşınmazın tesciline karar verileceği,

5-) Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Nusaybin Vakıflar Bankası Şubesinde hak sahibi davalı taşınmaz malikleri adına açılan hesaba yatırılacağı,

6-) Davalının kamulaştırmaya karşı tüm savunma ve delillerini davanın tebliğinden itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde mahkememize bildirilmesi hususları ilan ve ihtar olunur. 12.04.2026