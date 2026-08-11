T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkez Siner Mahallesi 6013 ada, 1 parsel,

7.694,61 m2 yüz ölçümlü Tarla

KAMULAŞTIRILACAK ALAN: -

İRTİFAK ALANI : 336,68 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 25.366,78-TL

MALİK BİLGİLERİ : AHMET VARYEMEZ ve müşterekleri

KAMULAŞTIRAN KURUM : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2026/425 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 22/09/2026 günü saat 10:00'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.30.07.2026