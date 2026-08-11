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T.C. BURSA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/267 Esas

DAVALI : AYŞE UÇAR-12*****06 - Hamitler Mah. 3.Nar Sk. No: 31 İç Kapı No: 1 Osmangazi/ BURSA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)), Boşanma (Zina Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların 2019 yılında evlendiklerini, müşterek bir çocuklarının olduğunu, davalının zina ve kusurlu hareketleri nedeniyle müvekkilinin boşanmak istediğini, 2026 yılı ramazan bayramının 2.günü müvekkilinin davalıya ulaşamadığını, karakola kayıp ihbarında bulunduğunu, ancak davalının kaybolmadığının bildirildiğini, farklı bir numaradan davalının başka bir adamla fotoğraflarının müvekkiline gönderildiğini, bu kişi ile uzun süreli ilişkilerinin olduğunun bildirildiğini, müvekkilinin babasının davalının birlikte olduğu kişiyle görüştüğünü ve birlikte olduklarını kabul ettiğini, sadakat yükümlülüğünü davalının ihlal ettiğini, davalı kadının sürekli gergin ve sorun çıkarmaya çalıştığını, sürekli telefonunu sakladığını, mesajlarını sildiğini, gizli görüşmeler yaptığını, müvekkilinin manevi yönden yıprandığını, tarafların zina sebebiyle boşanmalarına , aksi halde evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına davacı müvekkili için 1.000,000 TL maddi ve 2.000.000 TL manevi tazminata hükmedilmesine, müşterek çocuğun velayetinin davacı müvekkiline verilmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı tarafa bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce dosyada belirtilen adresinize dava dilekçesini içerir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ulaşılamadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın yayım tarihinden itibaren yedi gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılır. Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta kesin süre içerisinde HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi Mahkememize bildirmeniz hususu, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden 7 gün sonra tebligatın tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.