Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/238 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/238 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 2130 Ada, 1 Parsel, 28/4728 Parsel, 12.447,20 M2 Yüzölçümlü, 4. Blok, 13 Numaralı Bodrumu Olan İki Katlı Dükkan İşyeri Nitelikli Taşınmazın Tamamı

Özellikleri: Söz konusu taşınmazlar tapu kayıtlarından İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mah., 2130 ada 1 parsel kayıtlı ve Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mah. 2437. Sok. No:64 dış kapı numaralı dükkan adresinde bulunmaktadır. Bahse konu meskenin projesine göre net:80,00 m2 alanlı, yerler seramik, duvarları sıvalı boyalı alüminyum doğramalı giriş kapılı manuel demir kepenklidir. Mahallinde 14 ve 15 bağımsız bölüm numaralı dükkanlar ile birleştirilerek kullanıldığı görülmüştür. Ana taşınmaz bulunduğu yer itibariyle de yoğun iskan bölgesinde olup, otobüs ve minibüs duraklarına, Tem otoyoluna ,çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz, kanal gibi,) azami derecede istifade eder durumdadır.

Adresi : Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mah. 2437. Sok. No:64 Bağcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 12.447,20 m2

Arsa Payı : 28/4728

İmar Durumu :Bağcılar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, " Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mah., 2130 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 07.11.2010 onanlı 1/1000 ölçekli İSTOÇ Uygulama İmar planında taks:0,4 , kaks:2,00 yapılaşma koşullu toptan ticaret alanında kalmakta olup hava mania hattından etkilenmektedir.'' Denilmektedir.

Kıymeti : 9.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan : Yönetim Planı Değişikliği: 05/03/2014

Şerh : Kira şerhi 16/08/1995 tarih 7614 yev. TEDAŞ Gen. Md. Lehine 99 yıllığı (1) TL. Sına16/08/1995 - 7614 yevmiye nolu

Beyan : AT Yönetim Planı 31/12/1998 - 18640 yevmiye nolu

Diğer beyan ve şerhler tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 11:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:55

06/08/2026

Basın No: ILN02528377 #ilan.gov.tr