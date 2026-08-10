T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No : 2026/164 Esas

İ L A N

Aydın ili Efeler İlçe Cumhuriyet Mahallesi 617 ada 82 ve 83 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden olan ve gaipliğine karar verilmesi istenen Mehmet Kızı Esma, Mehmet oğlu Ali, Mehmet kızı Hafize, Mehmet oğlu Ali, Mehmet oğlu Mehmet. İsmail Oğlu Mehmet ve Mehmet oğlu Mehmet'in yaşayıp yaşamadığı, yaşıyor ise nerede olduğu hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02527107 #ilan.gov.tr