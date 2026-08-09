T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/327 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : SAMSUN İLİ ATAKUM İLÇESİ

MEVKİİ : KESİLLİ MAHALLESİ

ADA NO : 109

PARSEL NO : 27 parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-ABDULLAH ÇOLAK-38993023782 -

2- ASİYE ÇOBAN-69958186686 -

3- AYŞE KAYA-41806929638 -

4- CEMİLE ERGÜN-38336045686 -

5- FURKAN ERGÜN-38318046250 -

6- İSMAİL ÇOLAK-38990023846 -

7- MUHARREM KOVANLIK-29543533554 -

8- MÜMİNE TEPELİ-38966024648 -

9- MÜMÜNE BALCI-14114922622 -

10- MÜZEYYEN ERGÜN-38327045978 -

11- NASİYE GÜNAYDIN-37577070938 -

12- VEYSEL ERGÜN-38330045804 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, Atakum İlçesi, Kesilli Mahallesi, 109 ada, 27 parsel sayılı taşınmazda davalılara ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 04/09/2025 tarih 1320 sayılı kararı, Resmi Gazetede yayımlanan 10/10/2025 tarih 33043 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda malikleri, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2026/327 Esas sırasında dava açılmıştır.29.07.2026

Basın No: ILN02526964 #ilan.gov.tr