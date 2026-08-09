T.C. ADANA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/14 Esas 03.08.2026

Konu : İlan Metni

İLAN

Davacı , MİHRİCAN İNCEKALAN ile Davalılar , AYŞE ASLAN, AYTEN POLAT, GÖKHAN GÖK, GÜL MEMET AKDAĞ, GÜLEN SERBEST, HARUN ASLAN, HÜSNE KAVAK, SEZAİ ASLAN, UĞUR ASLAN, YAĞMUR ALEYNA KÖŞKER, YASİN ASLAN, YİĞİTCAN DURANOĞLU, ZAHİDE KAPLAN arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı olan 16604461086 kimlik numaralı, Yusuf ve Neriman'dan olma 02/02/1966 Sarıoğlan doğumlu Hüsne KAVAK adına çıkartılan davetiyelerin bila iade edildiğinden, emniyet tarafından da adresi tespit edilemediğinden ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, mahkememizin 11/06/2026 tarihli gerekçeli kararı ile Davanın kabulü ile dava konusu Adana ili Seyhan ilçesi Kurtuluş mahallesi 8907 ada 2 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın satış yoluyla giderilmesine, satışın genel açık artırma ve tüm takyidatlarıyla birlikte yapılmasına, Satış bedelinin 07/11/2025 tarihli bilirkişi raporunda gösterilen oranlarda hissedarlara paylaştırılmasına, Dava konusu taşınmaz için satış bedeli üzerinden binde 11,38 karar ve ilam harcının 07/11/2025 tarihli bilirkişi raporunda gösterilen oranlarda hissedarlardan tahsiline, peşin alınan 44,40 TL harcın tahsil edilecek harçtan mahsubuna, HMK. nun 322/2 maddesi uyarınca satış memuru olarak Adana Satış Memurluğu'nun atanmasına, Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 40.000,00 TL vekalet ücretinin hissedarlardan 07/11/2025 tarihli bilirkişi raporunda gösterilen oranlarda alınarak davacıya verilmesine, davacının kendi payına düşen kısmın kendisi üzerinde bırakılmasına, Davalılar LEYLA KAVAK, NERMİN KAVAK VE MEHMET KAVAK kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 40.000,00 TL vekalet ücretinin hissedarlardan 07/11/2025 tarihli bilirkişi raporunda gösterilen oranlarda alınarak bu davalılara verilmesine, davalıların kendi payına düşen kısmın kendisi üzerinde bırakılmasına, Davalılar HASİBE KARACA, KAYA KARACA, SUZAN DURAN, ZELİHA BAK ile Dahili Davalı HABEŞ ASLAN kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 40.000,00 TL vekalet ücretinin hissedarlardan 07/11/2025 tarihli bilirkişi raporunda gösterilen oranlarda alınarak bu davalılara ve dahili davalıya verilmesine, davalıların ve dahili davalının kendi payına düşen kısmın kendisi üzerinde bırakılmasına, Davacı tarafından yapılan toplam 38.575,3 TL yargılama giderinin 07/11/2025 tarihli bilirkişi raporunda gösterilen oranlarda hissedarlardan alınarak davacıya verilmesine, davacının kendi payına düşen kısmın kendisi üzerlerinde bırakılmasına, HMK'nın 333. Maddesi gereğince karar kesinleştiğinde ve talep halinde artan gider avansının ilgilisine iadesine, Dair, Davacı vekili, Davalı vekilinin ve davalının yüzüne karşı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341 ve devamı maddeleri uyarınca gerekçeli kararın tebliğ edilmesinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesince incelenmek üzere istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldığı hususu, davalı Hüsne KAVAK'a ilanen tebliğ olunur.