YANGINA DAYANIKLI KAPI ALIMI VE MONTAJI İŞİ
YANGINA DAYANIKLI KAPI ALIMI VE MONTAJI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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İhale Kayıt Numarası (İKN)
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2026/1458972
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1- İdarenin
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1.1. Adı
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BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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1.2. Adresi
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:
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BOZCAADA/ÇANAKKALE BOZCAADA/ÇANAKKALE
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1.3. Telefon numarası
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02866978081
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1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
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2- İhalenin
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2.1. Tarih ve Saati
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25.08.2026 - 11:00
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2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
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BOZCAADA BELEDİYESİ MECLİS SALONU
3- İhale konusu mal alımının
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3.1. Adı
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YANGINA DAYANIKLI KAPI ALIMI VE MONTAJI İŞİ
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3.2. Niteliği, türü ve miktarı
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BOZCAADA BELEDİYESİ TAŞINMAZLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 40 ADET YANGINA DAYANIKLI KAPI ALIMI VE MONTAJI İŞİ
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3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
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ÇANAKKALE BOZCAADA BELEDİYESİNİN BELİRTECEĞİ TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU ADRESE TESLİM EDİLECEKTİR.
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3.4. Süresi/teslim tarihi
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Yüklenici sözleşme imzalanmasından itibaren aracı 120 takvim günü içinde teslim edecektir.
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3.5. İşe başlama tarihi
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Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır.
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4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
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Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
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Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN02527038 #ilan.gov.tr