İLAN

BİTLİS İLİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Güroymak İlçesi Bağlar Mahallesi 496 ada 1 parsel noda kayıtlı 7.189,00 m² yüzölçümlü taşınmaz, mevcut haliyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Bitlis İl Encümenince 03.09.2026 Perşembe günü saat 11:00' da yapılacak ihale ile satılacaktır.

2- İhale Bitlis Merkez Beşminare Mahallesi 1313 Sokakta bulunun Bitlis İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3- İhale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde Bitlis İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Emlak Servisinde görülebilir. Teklif dosyalarının teslim yeri Bitlis İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Emlak Servisidir. İhale Saati olan 11:00 dan önce dosyaların teslim edilmesi gerekmektedir. İhale saatinden sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile gönderilen teklifler kabul edilerek dikkate alınacaktır.

4- İhaleye istekli olarak katılmak isteyenler şartname bedeli olan 100.000,00-TL'yi İl Özel İdaresi'nin Türkiye Ziraat Bankası Bitlis Şubesinde ki 13796394-5002 nolu (İBAN : TR62 0001 0000 9313 7963 9450 02) hesabına yatırmaları gerekmektedir.

5- Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli 495.000.000,00-TL, geçici teminat miktarı bu bedelin % 3 tutarı olan 14.850.000,00-TL' dir.

6- Geçici teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde, İdaremizin Türkiye Ziraat Bankası Bitlis Şubesi nezdindeki 13796394-5023 hesap nolu, TR77 0001 0000 9313 7963 9450 23 İBAN nolu hesabına yatırılarak dekontunun teklifle birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir. İhalenin idarece iptal edilmesi durumunda şartname bedeli hak sahibine iade edilecektir.

7- İhaleye girebilmek için ;

Geçici teminat,

Nüfus Cüzdan Sureti/Kimlik Fotokopisi,

Adres Beyanı

İmza sirküsü,

Vekâleten iştirak edeceklerde vekâletname,

Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi, Yetki Belgesi ve İhaleye girilen yıl vizeli isteklinin bağlı olduğu oda belgesi,

Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi,

İhaleye Katılımda yasal engelinin olmadığına dair Taahhütname

Şartnamenin İmzalı Hali

Şartname bedelini gösterir banka dekontu.

8- İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih ve saate belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir.

9- Taşınmazın satışı ve satışından sonraki tapu devrinde mevcut imar durumu dikkate alınacaktır. Taşınmazı satın alan / devralan firma ya da şahıs imar durumu ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.

10- İdare ve İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Basın No: ILN02526034 #ilan.gov.tr