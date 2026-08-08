T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2025/174 Esas

2026/298 Karar

İLAN

Rüşvet Almak suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/06/2026 tarihli ilamı ile; haklarında mahkumiyet kararı verilen sanıklar Osman Pehlivan ve Cesereddin Çelik hakkında kurulan hüküm ve buna ilişkin olarak sanıklar müdafiileri ile katılan İçişleri Bakanlığı vekilinin sunmuş oldukları istinaf başvuru dilekçeleri ekli kapalı tebligatın müşteki Hamıdreza Yazdanı'ye tebliğe çıkarıldığı ancak "Muhatabın adresinde tanınmadığı" gerekçesi ile tebligatın bila tebliğ Mahkememize iade edildiği anlaşılmıştır.

Müşteki Hamıdreza Yazdanı'nın mernis adresi bulunmadığı anlaşılmakla, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçelerinin tebliğine esas olmak üzere Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkez Amirliğince yapılan araştırma sonucunda da adresi tespit edilememiş ve adresi meçhul olarak kabul edilmiştir.

Müşteki Hamıdreza Yazdanı'nın yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış olması ve adresinin meçhul olması nedeniyle, Mahkememizin 23/06/2026 tarih, 2025/174 Esas ve 2026/298 Karar sayılı ilamı ile; sanıklar Osman Pehlivan ve Cesereddin Çelik hakkında Rüşvet Almak suçundan ayrı ayrı 4'er yıl 2'şer ay hapis ve 4 yıl süreyle kamu görevinden yasaklanmaları cezası ile cezalandırılmalarına dair karar verildiğine ilişkin iş bu hüküm özetinin ve sanıklar müdafiileri ile katılan vekilinin bu hükme karşı olarak sunmuş oldukları istinaf başvuru dilekçelerinin,

1-7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede müşteki Hamıdreza Yazdanı için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-İlanen tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere,

Hususlara ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06/08/2026

Basın No: ILN02527011 #ilan.gov.tr