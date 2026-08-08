AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ

ARSA VE İŞYERİ SATIŞI İHALE İLANI

-Belediyemize ait aşağıda bilgileri yer alan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi gereği Açık Artırma suretiyle satılacaktır.

-İhale 21/08/2026 Cuma günü saat: 14.00'da Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

- İhale ile satışı yapılacak arsalar ve işyeri;

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL MİKTARI M² MUHAMMEN BEDELİ MUAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI 1 SEYRANTEPE 618/1 474,63 M² 8.500,00 TL 4.034.355,00 TL 122.000,00 TL 2 SEYRANTEPE 618/2 463,31 M² 8.500,00 TL 3.938.135,00 TL 122.000,00 TL 3 İSTANBULLUOĞLU 1007/1 364,84 M² 6.000,00 TL 2.189.040,00 TL 122.000,00 TL 4 İSTANBULLUOĞLU 1007/14 501,33 M² 6.000,00 TL 3.007.980,00 TL 122.000,00 TL 5 İSTANBULLUOĞLU 1007/15 501,33 M² 6.000,00 TL 3.007.980,00 TL 122.000,00 TL 6 YENİMAHALLE 814/3 1155,16 M² 8.000,00 TL 9.241.280,00 TL 280.000,00 TL 7 YEŞİLDERE 1092/10 1001,79 M² 6.000,00 TL 6.010.740,00 TL 280.000,00 TL 8 YEŞİLDERE (MEHMET KÖKLÜ PARKI ALTI 4 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM) 453/17 256,95 M² 80.000,00 TL 20.556.000,00 TL 620.000,00 TL

-İhaleye katılacaklardan;

Geçici teminat makbuzu,

Belediyeye borcu yoktur yazısı,

-İhale ile ilgili şartname Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. Geçici teminatlar ihale gün ve saatine kadar Belediye Veznelerine ve Halk Bankası nezdindeki TR40 0001 2009 7900 0007 0000 01 nolu hesabına yatırılabilir.

-2886 sayılı Kanunun 12.maddesi gereği ilan olunur. 07/08/2026