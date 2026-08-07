YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI/MALATYA

İHALEYE DAVET
T.C.
YEŞİLYURT BELEDİYESİ
Yeşilyurt Belediyesi, İLBANK aracılığıyla temin edilen Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak (İhale No. YESILYURT-W1) MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESİ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) PROJESİ TASARIMI, TEDARİKİ VE KURULUMU 'nu Dünya Bankası satınalma usul ve yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıştır.
Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 08/09/2026 itibaren yüzondokuz (119) takvim günü süreyle geçerli olacak ve 30.000,00 (otuzbin) ABD Doları veya eşdeğeri bir miktarda düzenlenmiş bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 08/09/2026, saat 15:00'e kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 15:15'te açılacaktır.
İlgilenen firmalar 'www.ilbank.gov.tr', 'www.yesilyurt.bel.tr' ve 'www.ekap.kik.gov.tr' internet sitelerinden detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler.
Adres : Turgut Özal Mahallesi Gülümser Cad. No:2 Yeşilyurt/ Malatya
Telefon : 0 422 377 77 77
Faks : 0 (422) 481 47 66
E-posta : arge@yesilyurt.bel.tr
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