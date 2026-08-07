YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI/MALATYA

İHALEYE DAVET

T.C.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESİ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) PROJESİ TASARIMI, TEDARİKİ VE KURULUMU

Yeşilyurt Belediyesi, İLBANK aracılığıyla temin edilen Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak (İhale No. YESILYURT-W1) MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESİ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) PROJESİ TASARIMI, TEDARİKİ VE KURULUMU 'nu Dünya Bankası satınalma usul ve yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıştır.



Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 08/09/2026 itibaren yüzondokuz (119) takvim günü süreyle geçerli olacak ve 30.000,00 (otuzbin) ABD Doları veya eşdeğeri bir miktarda düzenlenmiş bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 08/09/2026, saat 15:00'e kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 15:15'te açılacaktır.



İlgilenen firmalar 'www.ilbank.gov.tr', 'www.yesilyurt.bel.tr' ve 'www.ekap.kik.gov.tr' internet sitelerinden detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler.





Adres : Turgut Özal Mahallesi Gülümser Cad. No:2 Yeşilyurt/ Malatya

Telefon : 0 422 377 77 77

Faks : 0 (422) 481 47 66

E-posta : arge@yesilyurt.bel.tr



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