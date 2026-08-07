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TEKİRDAĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/278 Esas

Davacı Birleşim Varlık Yönetim Anonim Şirketi tarafından davalı Hatice Hülya Milli, Hıdır Lütfi Milli ve Hikmet Bülent Milli aleyhine Tasarrufun İptali konulu dava açıldığı, dava konusunundavalı Hikmet Bülent Milli ve davalı Hıdır Lütfi Milli'nin dava dışı Polar Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş. arasında akdedilen kredi sözleşmelerinde müşterek borçlu ve müteselsil kefil oldukları, adlarına ihtarname keşide edildiği ancak borcu ödemedikleri, alacağın tahsili amacıyla İstanbul 19.İcra Müdürlüğü'nün 2024/3429 Esas sayılı dosyasıyla icra takibi başlatıldığı, asıl borçlu Polar Kimya A.Ş.'nin iflas etmesi nedeniyle mal kaçırma kastı ile davalı Hikmet Bülent Milli ile davalı Hıdır Lütfi Milli'nin miras yoluyla adlarına kayıtlı olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mah., Sahil Boyu Mevkii, 101 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazı davalı kız kardeşleri Hatice Hülya Milli'ye muvazaalı olarak devrettikleri iddiasına dayalı işbu davanın açıldığı, işbu dava yoluyla İstanbul 19.İcra Dairesi'nin 2024/3429 Esas sayılı dosyasından kaynaklanan alacağın tahsili amacıyla Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mah., Sahil Boyu Mevkii, 101 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmazın satış işleminin muvazaa nedeniyle hükümsüzlüğünün tespiti talep edilmiştir.

Mahkememizce 03.04.2026 tarihinde dava konusu taşınmaz başında keşif icra edilmiş olup, Fen Bilirkişisinin raporu ile "Dava konusu taşınmazın sahil boyunca bulunduğu, üzerinde iskanlı 2 katlı betonarme yapı bulunduğu" mütalaa edildiği, Ziraat Mühendisi ve İnşaat Mühendisi tarafından hazırlanan rapor ile "Dava konusu taşınmazın ve üzerindeki yapının toplam değerinin dava tarihi itibariyle değerinin 5.955.200,00-TL, taşınmazın 1/4 hisse değerinin 1.488.800,00-TL olarak hesaplandığı, dava konusu taşınmazın ve üzerindeki yapının toplam değerinin devir tarihi itibariyle değerinin 273.760,00-TL, taşınmazın 1/4 hisse değerinin 68.440,00-TL olarak hesaplandığı" mütalaa edilmiştir.

Mahkememiz dosyasında yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Hikmet Bülent Milli'ye ulaşılamadığı, yapılan tüm tebligatların iade döndüğü, bu nedenle davalı Hikmet Bülent Milli'nin işbu ilanın yayım tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde dava dilekçesine karşı cevap verebileceği, ayrıca HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, geçerli bir mazereti olmaksızın 15.10.2026 tarih 09:05 saatindeki duruşmaya gelmediği takdirde yargılamanın yokluğunda sürdürüleceği, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, duruşmada sözlü yargılamaya geçilebileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafına ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK'nın 150. Maddesi saklı kalmak kaydıyla yokluğunda hüküm verileceği, ayrıca bilirkişi raporuna karşı işbu ilanının yayım tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde itiraz edebileceği hususu, davalı (TC:34252721512) Hikmet Bülent Milli'ye şerhli davetiye tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 24/07/2026

Basın No: ILN02526756 #ilan.gov.tr