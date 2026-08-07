T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/338 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER:Samsun İli, Atakum İlçesi, Sarıışık Mah.

ADA NO: 14219

PARSEL NO: 38

VASFI: arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI: Kamuran Karataş, Saime Karataş

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Samsun İli, Atakum İlçesi, Sarıışık Mahalle, 14219 ada, 38 parsel sayılı taşınmazda, davalılara ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 09/10/2025 tarih ve 10471 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2026/338 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02525948 #ilan.gov.tr