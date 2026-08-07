TAŞINMAZ (ARSA) SATILACAKTIR



T.C.

ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



İHALE İLANI

İkn: 2026-S-2

Mülkiyeti Ardahan Belediye Başkanlığına ait, Ardahan ili, Merkez ilçesi, Kaptanpaşa Mahallesi'nde bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen arsa vasıflı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37'nci maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı satışa çıkarılmıştır.

TAŞINMAZ Sıra

No İl,

İlçe,

Mahalle İmar

Durumu Niteliği Ada Parsel Yüz ölçümü

m² Muhammen Bedel

KDV Dahil Geçici Teminat Bedeli (Asgari) 1 Ardahan Merkez Kaptanpaşa Bitişik Nizam B-2 İmarlı Arsa 597 3 2845,00 20.199.500,00TL 605.985,00TL

İhalenin Yeri: Ardahan Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu Kaptanpaşa Mahallesi İnönü Caddesi No.27 Merkez /ARDAHAN İhale Tarih ve Saati: 21.08.2026 Cuma günü saat 14:00'de İhale Belediye Encümeni huzurunda yapılacak, İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

A) İSTEKLİNİN GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE SUNULACAK BELGELER

a) Kanuni ikametgâh belgesi,

b) Geçerli kimlik belgesi fotokopisi,

c) Noter onaylı imza beyannamesi,

ç) Vekâleten ihaleye katılım halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı vekâletname ile vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,

d) İlan tarihinden sonra alınmış, Ardahan Belediyesine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge,

e) İhale Şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından ad, soyad ve imza ile imzalanmış nüshası,

f) Şartname bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz veya banka dekontu,

g)Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin banka dekontu, Belediye veznesinden alınmış tahsilat makbuzu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26 ncı maddesine uygun olarak düzenlenmiş süresiz banka teminat mektubu.

Teminat mektubunun, aynı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca ilgili banka şubesince daha önce verilmiş teminat mektupları toplamını ve şubenin teminat limitini göstermesi zorunludur. Geçici teminat, ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ile de verilebilir.

B) İSTEKLİNİN TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE SUNULACAK BELGELER

a) Tüzel kişiliğin mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya ilgili meslek odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

b) Tüzel kişiliğin ortaklarını, üyelerini veya kurucularını ve yönetimindeki görevlileri gösteren son durumu içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu bilgilerin tamamının tek bir Ticaret Sicil Gazetesinde yer almaması halinde, bu bilgilerin tümünü gösteren ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri ya da bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğe ait noter onaylı imza sirküleri,

c) Vekâleten ihaleye katılım halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı vekâletname ile vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,

ç) İlan tarihinden sonra alınmış, Ardahan Belediyesine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge,

d) İhale Şartnamesinin her sayfasının tüzel kişiliği temsile yetkili kişi tarafından ad, soyad ve imza ile imzalanmış nüshası,

e) Şartname bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz veya banka dekontu,

f) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin banka dekontu, Belediye veznesinden alınmış tahsilat makbuzu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26 ncı maddesine uygun olarak düzenlenmiş süresiz banka teminat mektubu.

Teminat mektubunun, aynı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca ilgili banka şubesince daha önce verilmiş teminat mektupları toplamını ve şubenin teminat limitini göstermesi zorunludur. Geçici teminat, ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ile de verilebilir.

C) ORTAK GİRİŞİMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

a) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri, yukarıda kendi durumlarına göre istenilen belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.

Şartname bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz veya banka dekontu ile geçici teminata ilişkin belgelerin ortak girişim adına sunulması yeterlidir.

b) Ortak girişim tarafından ayrıca noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi teklif dosyasında sunulacaktır.

c) Ortak girişim adına ihaleye vekâleten katılım sağlanması halinde; vekil adına düzenlenmiş, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı vekâletname ile vekile ait noter onaylı imza beyannamesi teklif dosyasında sunulacaktır.

d)Vekâleten katılım halinde, vekâletnamenin ortak girişimi oluşturan tüm ortaklar tarafından verilmiş olması ve vekile; ihaleye katılma, teklif verme ve ihale ile ilgili belgeleri imzalama yetkisinin açıkça verilmiş olması zorunludur.

e)Ortak girişimi oluşturan ortaklardan herhangi birinin ihaleye katılma şartlarını taşımadığının veya sunması gereken belgelerden herhangi birinin eksik ya da usulüne uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, ortak girişimin teklifi değerlendirmeye alınmaz.

İhale dokümanı (şartname ve ekleri), mesai gün ve saatleri içerisinde Ardahan Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir ve 2.000,00 TL (İki Bin Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, doküman bedeli hiçbir surette iade edilmez. İstekliler teklif zarfını İhale Komisyonuna en geç 21.08.2025 Cuma günü saat 14:00'de kadar teslim etmesi gerekmektedir. İhale nedeniyle doğacak her türlü vergi, resim, harç, damga vergisi, karar pulu (mevzuat gereğince uygulanması halinde), tapu harcı, tapu döner sermaye ücreti, noter giderleri ile satış ve tapu devrine ilişkin diğer tüm yasal giderler alıcıya aittir. İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 29'uncu maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İstekliler, ihale dokümanında belirtilen katılım şartlarını yerine getirmek ve istenilen belgeleri eksiksiz olarak sunmak kaydıyla, ihaleye katılabilirler. Posta, kargo, kurye, telgraf, faks, elektronik posta veya internet yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Basın No: ILN02525968 #ilan.gov.tr