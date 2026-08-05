T.C. SİLOPİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2026/122-123-124-125-126-127-128 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davalı Abdullah Ökten vd. hisselerinin bulunduğu;

Şırnak İli Silopi İlçesi Ortaköy Köyü 870 Parsel, Ortaköy Köyü 489 parsel, Ortaköy Köyü 868 parsel, Ortaköy Köyü 869 Parsel, Ortaköy Köyü 468 Parsel, Başköy Köyü 520 Parsel ve Başköy Köyü 502 Parsel taşınmazlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı tarafından kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince Mahkememizde Bedel Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendiremediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı lehine tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Türkiye Cumhuriyeti Vakıfbank Silopi Şubesi'ne yatırılacaktır.

Duruşmanın 21/09/2026 günü saat 10:00'den itibaren yapılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden iki hafta içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususu ve duruşmayı takip etmedikleri taktirde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği davalılara 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31.07.2026