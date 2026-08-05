T.C. KIRŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/161 Esas

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI aleyhine açılan davada Kırşehir ili Merkez ilçe Bağbaşı Mah. 7133 ada 3 parsel sayılı taşınmazda kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazların TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tescili istenilmiştir.

Bu taşınmazlardaki hak sahiplerinin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırmanın iptali için İdari Yargı'da ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da dava açabilecekleri, bu süre içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tescil edileceği, bedelin hak sahipleri adına T.C. Vakıflarbankası Kırşehir Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02523773 #ilan.gov.tr