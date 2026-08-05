T.C. ÇAYKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/96 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TİSKİ tarafından, davalılar aleyhine Çaykara Asliye Hukuk Mahkemesinin 2026/96 Esasında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve bedelin peşin ödenmesi karşılığında davacı TİSKİ adına tescili/terkini ( Trabzon ili Çaykara ilçesi Uzungöl Yenimahalle 107 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ) konulu dava dolayısıyla, davalılara duruşma gününün, dava dilekçesi ve eklerinin ilanen tebligatına karar verilmiştir. Kamulaştırmayı yapan kurumun TİSKİ olduğu, Kamulaştırma Kanunu uyarınca iş bu dava tensip tutanağının, dava dilekçesinin ve kamulaştırma evraklarının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde davalıların kamulaştırma ile ilgili olarak idari yargıdan iptal kararı getirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin gerçekleşeceği, açılacak davada husumetin davacı idareye yöneltileceği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan davacı idare adına tescil edileceği, davaya konu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ(ilan) tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak iş bu dava dosyasına bildirilmesi gerektiği, ayrıca Duruşma Günü: 15/10/2026 Saat 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 04/06/2026

DAVALILAR

MUSTAFA İNAN

ABDULVEHAP İNAN