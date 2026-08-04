İ L A N

T.C. SARAY (TEKİRDAĞ) SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/9 Tereke

Konu : Dava dilekçesi, Tensip Zaptı ve Duruşma Günü

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Tespit istemli) davası nedeniyle;

Mahkememizce muris Konca Abanoz mirasçısı Erol BEKLER'e ''muris Konca Abanoz'a ait var ise elinde bulunan yahut varlığını bildiği tereke mallarını mahkememize bildirmesi ve murisin tüm aktif ve pasifine dair mahkememize bilgi verilmesi'' hususu ile 7201 sayılı kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz 2023/9 Tereke(Tespit) sayılı davasının duruşma tarihi; 08/10/2026 günü saat 10:50 olduğu tarafınıza ilanen tebliğ olunur.22/05/2026

Basın No: ILN02523765 #ilan.gov.tr