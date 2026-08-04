İ L A N

T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/668 Esas

Muris: SEDAT GÜNDÜZALP - 39826886864 Hasan ve Münire oğlu 14/02/1972 doğumlu Mardin ili Artuklu ilçesi Medrese mahallesi nüfusuna kayıtlı.

Yukarıda ismi yazılı muris adına kayıtlı motosiklet dışına mal varlığına rastlanamadığından İİK. 217. Maddesi gereğince terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin tatiline karar verilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek tasfiyeye ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı istenmediği takdirde tasfiyenin iflas hükümlerine göre kapatılacağı ile evvelce verilen terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi kararının İ.İ.K. 254 maddesi gereğince kapatılmasına karar verilmiştir. İ.İ.K. 166. Maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.

Basın No: ILN02523482 #ilan.gov.tr