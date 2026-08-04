Örnek No:55*

T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ

2025/2603 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2603 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, Tevfikiye Mahalle, 1320 Ada, 105 Parsel, A Blok, 4. kat, 14 nolu mesken ...

Adresi : Tevfikiye Mah. 3819 Sk. No:46 A Blok, İç Kapı No:14 Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 2.771 m2 ana taşınmaz 117 m2 (Fiili kullanım alanı)

Arsa Payı : 20/2400

Kıymeti : 6.125.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 14:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 14:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:03

02/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02523848 #ilan.gov.tr