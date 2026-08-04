Örnek No:55*

T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ

2026/13671 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/13671 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, Akmescit Mahalle, 831 Ada, 52 Parsel, 3. kat 5 nolu Nolu Bağımsız Bölüm ...

Adresi : Akmescit Mahallesi, 4107 Sokak, No:42 Yunusemre/Manisa Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 147,95 m2 (ana taşınmaz), 109 m2 (kullanım alanı)

Arsa Payı : 109/517

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 14:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 14:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:02

02/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildi

Basın No: ILN02523832 #ilan.gov.tr