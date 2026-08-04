Örnek No:55*
T.C. KOCAELİ İCRA DAİRESİ
2025/2179 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2179 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Kocaeli İl, Derince İlçe, TAHTALI Mahalle/Köy, kölemezarlığı mevkii Mevkii, 331 Ada, 23 Parsel, Taşınmaz Tahtalı Köyü sınırları içinde Keklik Mevkinde, Tahtalı Barajının kuzeyindedir. Yakın çevresinde tarım arazileri, orman arazisi, tarımsal yapılar, köy yerleşim alanı bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinde istifade etmektedir. Parselkısa kenarları asimetrik dikdörtgen şeklinde hafif eğimli arazi yapısındadır. Etrafı tarım arazileri ile çevrilidir. Kısa kenarından asfalt kadastro yoluna cephelidir. Üzeri çayırlık haldedir. Köy yerleşim alanına 200 metre, Derince Şehir Merkezine 30 km mesafededir.
Tapu alanı: 9.985,00 m2'dir.
Adresi : Derince İlçesi, Tahtalı Mahallesi Derince / KOCAELİ
Yüzölçümü : 9.985 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 11.982.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 14:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 14:53
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 14:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 14:53
06/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02523778 #ilan.gov.tr