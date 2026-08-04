Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2025/971 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/971 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , KAĞITHANE İlçe , MERKEZ Mahalle/Mevki , 4748 Ada No , 24 Parsel No , 134,80m2 Yüz Ölçümlü , Arsa nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 15/100 Arsa Paylı, 2. NORMAL KAT 7 NOLU '' Çatı Piyesli Konut '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir.

Adresi: Merkez Mahallesi, Kurban Sokak No 31 Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti: 5.700.000,00 TL KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:10

31/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02523855 #ilan.gov.tr