T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/971 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , KAĞITHANE İlçe , MERKEZ Mahalle/Mevki , 4748 Ada No , 24 Parsel No , 134,80m2 Yüz Ölçümlü , Arsa nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 15/100 Arsa Paylı, 2. NORMAL KAT 7 NOLU '' Çatı Piyesli Konut '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir.
Adresi: Merkez Mahallesi, Kurban Sokak No 31 Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti: 5.700.000,00 TL KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 14:10
Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 14:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:10
Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:10
31/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02523855 #ilan.gov.tr