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T.C. HADİM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

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Giriş Tarihi :05 Ağustos 2026 , 00:00 Güncelleme Tarihi :05 Ağustos 2026 , 00:04
Giriş Tarihi :05 Ağustos 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :05 Ağustos 2026, 00:04

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T.C. HADİM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2026/83 Esas

DAVALI: ZEYNEP ESER

Davacı TEDAŞ ile Davalılar ZEYNEP ESER ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

DAVALI ZEYNEP ESER'e yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan dava dilekçesi tensip zaptı ve bilirkişi raporları tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.18/06/2026

Basın No: ILN02523896 #ilan.gov.tr