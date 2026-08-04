İ L A N
T.C. HADİM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS SAYISI : 2026/83 Esas
DAVALI: ZEYNEP ESER
Davacı TEDAŞ ile Davalılar ZEYNEP ESER ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
DAVALI ZEYNEP ESER'e yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan dava dilekçesi tensip zaptı ve bilirkişi raporları tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.18/06/2026
Basın No: ILN02523896 #ilan.gov.tr