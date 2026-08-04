Örnek No:55*

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/659 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/659 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı: Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 75.Yıl Mahallesi, 4196 ada, 35 nolu parselde, 1.963,50 m² tapu alanlı, 76 / 4273 arsa paylı ve niteliği '' ON BİR KATLI BETONARME MESKEN, TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET ALANI VE ARSASI '' vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği DÜKKAN olan, ZEMİN + ASMA Kat, 45 nolu bağımsız bölümün tam hissesi satışa konudur. Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 75.Yıl Mahallesi, 49.Sokak, Adanur Bulvar Sitesi, No:1B, adresinde bulunmakta olup Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; WEB Tapu Sisteminden elde edilen onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 141,65 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (teras dahil) 245,76 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 267,00 m² olarak hesaplanmıştır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda na tamam durumda ve boş olduğu tespit edilmiştir. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Dükkan nitelikli taşınmaz WEB Tapu Sisteminden elde edilen onaylı ruhsat projesine göre iki katlı olduğu, zemin kat ve asma kattan oluştuğu belirlenmiştir. Fiili kullanımda asma kat alanında boşluk olan alanlarda büyütme yapılmış ise de söz konusu imalatın onaylı ruhsat projesi kapsamında yer almadığı anlaşıldığından, değerleme hesabında WEB Tapu sisteminden elde edilen onaylı proje alanları/verileri esas alınmıştır. Zemin kat dükkan alanı, wc ve teras mahallerinden, asma kat dükkan alanı mahallerinden oluşmakta olup taşınmazın zeminleri kaplamasız şap yüzey, duvarlar sıva olup tavanları beton yüzeydir. Elektrik altyapısı hazırlanmış durumda olup cephelerinde pencere imalatları yapılmış durumdadır. Dükkan alanının ön kısmında bulunan teras alanının üstünün pergole/üst örtü ile kapatıldığı görülmüştür. Mahallinde yapılan gözlemde, ana taşınmazdaki ticari bağımsız bölümlerin bir kısmının yeni kiralanarak kullanılmaya başlandığı anlaşılmıştır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı çelik kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz tek bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup site içerisinde açık otopark alanları bulunmaktadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın bodrum/zemin katları ticari, diğer katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle ayrık nizam 5-7 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde 49. Sokağa cephe, Esenevler Caddesine 135 m ve Ankara Yoluna ise 950 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 6,60 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Kıymeti : 13.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Bu yazılanlar özet bilgilerdir.

Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 13:35 Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 13:35 Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 13:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02523506 #ilan.gov.tr