T.C. BURSA 8. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2023/409 Esas, Tunceli İli, Merkez İlçesi, Çalkıran Köyü/Mahallesi, Cilt No:40, Hane No:11'de, BSN:50'de nüfusa kayıtlı, 402***136 kimlik nolu, Kemal ve Emine oğlu, 1982 Tunceli doğumlu davalı Haydar COŞKUN'un tebligata yarar adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemediği, 24/06/2026 tarihli Adli Tıp Raporunda Eyyup YASA'nın %99,99 ihtimalle Yusuf Enes COŞKUN'un biyolojik babası olabileceği tespit edilmiş olup, " Adli tıp raporunun tarafınıza tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi sunabileceğiniz (HMK 281 md), aksi halde rapora itiraz etmekten vazgeçmiş sayılacağınız tarafınıza ihtar olunur." ibaresi adli tıp raporu yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20/07/2026

Basın No: ILN02523860 #ilan.gov.tr