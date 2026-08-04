T.C. ARTOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NUMARALARI:

2026/80-81-82-83

KAMULAŞTIRMA İLANI

1-Mahkememizin 2026/80 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli, Artova İlçesi, Sarıpara Mevkii, İstasyon Mahallesi, 117 Ada 98 parsel, maliklerin NADİDE GÖZÜTOK, HACI GÜNER olduğu,

2-Mahkememizin 2026/81 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli, Artova İlçesi, Sarıpara Mevkii, İstasyon Mahallesi, 117 Ada 100 parsel, maliklerin PENPE ŞENEL, SELAHATTİN ÇAM, MUSTAFA ÇAM, HATİCE AYDIN, HACER ÇAM, HİLAL ŞAHİN, YASİN ÇAM, ZEHRA ÇAM, AYŞEGÜL DÖNMEZ (ÇAM), KÜBRA ÇAM ELEVLİ, FATİH DEMİR, OSMAN DEMİR, ÖMER DEMİR, OĞUZ KAĞAN ÇAM, EMSAL İPEK olduğu,

3-Mahkememizin 2026/82 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli, Artova İlçesi, Sarıpara Mevkii, İstasyon Mahallesi, 117 Ada 101 parsel, malikinin AHMET GÜNER (mirasçıları) olduğu,

4-Mahkememizin 2026/83 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli, Artova İlçesi, Sarıpara Mevkii, İstasyon Mahallesi, 117 Ada 102 parsel, maliklerinin FADİME SERÇECİ, ŞAZİYE SEZEK, ZEHRA BIYIK, AYŞE ADIGÜZEL, HATİCE GÜNER, HADİYE ÇAKIN, HÜSEYİN GÜNER, HASAN GÜNER, PENPE ŞENEL, EMSAL İPEK, SELAHATTİN ÇAM, MUSTAFA ÇAM, HACER ÇAM, YASİN ÇAM, HATİCE AYDIN, ZEHRA ÇAM, AYŞEGÜL ÇAM, OĞUZ KAĞAN ÇAM, KÜBRA ÇAM, FATİH DEMİR, OSMAN DEMİR, ÖMER DEMİR, HİLAL ŞAHİN olduğu,

- Kamulaştırmayı yapan idarenin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü olduğu,

- Malikinin Tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin,

- Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne yöneltilmesi gerektiği,

- 30 Günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

- Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahipleri adına Artova Ziraat Bankasına yatırılacağı hususunun şerh düşülmesine,

- Davalı tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini Mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik Kamulaştırma Kanunu 10. Maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31 maddeleri uyarınca ilan olunur.24.07.2026

Basın No: ILN02523581 #ilan.gov.tr