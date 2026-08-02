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T.C. KOZAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/203

DAVALI : SEMRA SİLİ (T.C.Kimlik No: 277*****552)

Davacı Mustafa SİLİ (T.C.Kimlik No:277*****616) tarafından Semiha Üzer ve Semra Sili aleyhine açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti (Dava konusu Adana İli, Kozan İlçesi, Faydalı Mahallesi 474 parseldeki Kozan 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/848 esas sayılı dosyasından alınan bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen yapının ve portakal ağaçlarının davacı Mustafa Sili tarafından yapıldığının/dikildiğinin tespiti ve adına tapuya tescili) davasında, davalı Semra Sili'ye ön inceleme duruşma gün, saatinin ve ön incelemeye hazırlık tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, belirlenen 17/09/2026 günü saat 09.40'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğinizde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususlarından haberdar olduğunuza, ön inceleme hazırlık tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.28/07/2026

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