T.C. KARASU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/161 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

06.01.2021 tarih, 1-14 sayılı kararı ile 380 kV Akçakoca-Karasu-Çekmeköy 380 E.İ. HATTI güzergâhına isabet eden taşınmazlar ile ilgili olarak mülkiyet ve irtifak hakkı kurulması amacıyla Kamu Yararı Kararı alındğı, söz konusu aşağıda belirtilen alanların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'ncu maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile idare adına aşağıda esas numaraları belirtilen yola terkin ve tescili davaları açılmıştır.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: SAKARYA/ KARASU

Dosya No:Malik Adı ve Soyadı:Mah/köy adı:AdaNo: Parsel No:Kamulaştırılan Alan:

2026/161Esas Ayşe Taşdelen Tuzla Mah. 118 111 79,47 m²

2026/162 Esas Şennur İskender Kuyumculu mah. 201 4 1.799,15 m²

1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıdaiptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

2- Husumet Karasu Belediye Başkanlığı'na yöneltilecektir.

3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4-Mahkemece yapılan yargılama sonucunda tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Karasu Vakıflar Bankası Şubesineyatırılacaktır.

5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeleri

Keyfiyet 2942 sayılı Yasanın (değişik 4650) 10 ve 27. Maddesi uyarınca ilan olunur. 29/07/2026

Basın No: ILN02521196 #ilan.gov.tr