T.C.

BOZKIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2026/147 Esas Konu : ilan metni

İLAN METNİ

Davacı , BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ileDavalılar , AHMET ECEVİT, AYŞE EMİRCİ, AYŞE TAŞKIN, BEKİR TUNÇ, DURMUŞ ALİ ECEVİT, ELMAS TUNÇ, EMİNE ALTIOK, EMİNE TUNÇ, ERDEM ECEVİT, FADİME DEMİR, FADİME ÜSTÜN, GÜLSÜM ŞİMŞEK, HAKAN TUNÇ, HATİCE ÖÇAL, MEHMET ECEVİT, MEHMET ECEVİT, OĞUZ ECEVİT, ONUR ECEVİT, OSMAN ECEVİT, RAZİYE ÇALIŞKAN, SAMET ECEVİT, SELİM TUNÇ, SELMA TUNÇ, SÜLEYMAN ECEVİT, ŞERİFE IŞIK, ŞERİFE TUNÇ, TUBA DEMİR, TUNAHAN GÜLERCAN, YILMAZ TUNÇ, YUSUF ECEVİT arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Mahkememizce 2026/147 esas sayılı dosyasının davalıları 15134357166 T.C kimlik numaralı AHMET ECEVİT'e ve 10925697896 TC kimlik numaralı SÜLEYMAN ECEVİT'e UYAP sistemindeki adresine dava dilekçesi, ihtar metni, ktk raporu ve bilirkişi raporları ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, davetiyenin bila ikmal iade geldiği,adres araştırması için yazılan yazıda AHMET ECEVİT ve SÜLEYMAN EVECİT isimli şahısların belirtilen adreslerine çıkarılan tebligatın bila ikmal iade geldiği belirtilerek davalılara tebligat yapılamamıştır.Dava dilekçesi, ihtar metni, ktk raporu ve bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. 6100 sayılı HMK'nın 122/1. Maddesine göre, tebliğden itibaren iki hafta içinde aynı Kanun'un 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu, duruşma günü: 30/09/2026 günü saat:10.30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, aksi taktirde HMK'nun 139., 141. ve 150. maddeleri gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, dava dilekçesi, ihtar metni, ktk raporu ve bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02520811 #ilan.gov.tr