Örnek No:55*

T.C.

ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2025/821 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/821 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, ÇAY YOLU-1 Mahalle/Köy, 44079 Ada, 1 Parsel, B+Z+1. KAT / V6 BAĞIMSIZ BÖLÜM ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı (Tapuda Çay Yolu-1) Mahallesi, 2879 Sokak, No: 2/2A-2-3-4-5-6 Çankaya /Ankara Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 4.492,00 m2 Arsa Payı : 987/4492

İmar Durumu :Var (Müdürlüğümüz dosyasında geniş evsafı mevcuttur.)

Kıymeti : 42.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidirDosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 14:58 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 14:58

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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