T.C.

SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 19. MADDESİ GEREĞİNCE

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında;

Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazlarınTürkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına Mülkiyet (plon) ve irtifak alanı olarak terkinine ve tesciline yönelik kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, taşınmaz sahiplerinin kamulaştırma işlemine karşı ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine, kamulaştırma işlemini yapan idareye karşı, idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkememizce belirlenen gün olan 20/10/2026 tarihinde duruşmalarının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazların belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C.Halk Bankası Trabzon /SürmeneŞubesi'ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lik kısımlarının davacı kurum olan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tescilinekarar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

ESAS NO: AÇIKLAMALAR:

2026/106 Tapu kayıt malikleri AYŞE KUKU, (55501551322), HAVA KARADAĞ (39776075554), HEDİYE AKTEN (39728077148), MEHMET KARADAĞ (39734076920), NURAY KARABELA (66895154532), NÜRSEL AKYASAN (46900838008), SELMA YENER (39833199162) SONGÜL YOLCU (13009661882), YETER ŞENER (39731077074)' 'e ait Trabzon ili, Sürmene ilçesi Oylum/Fatih Mahallesi 427 ada 7 parsel sayılı 3677,81 m2 yüzölçümündeki taşınmazın 1250,49 m2 lik irtifak alanının ve427 ada 10parsel sayılı 5005,32m2 yüzölçümündeki taşınmazın 23,04 m2 lik mülkiyet ve 668,71 m2 lik irtifak alanı ve yine 332 ada 80 parsel sayılı 9240,42 m2 yüzölçümündeki taşınmazın 8,58 m2 lik mülkiyet ve 677,97 m2 lik irtifak alınının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kamulaştırılması talep edilmiştir. 2026/107 Tapu kayıt malikleri DENİZ KARADAĞ (43228960510), HANIM KARADAĞ (39371089000), UFUK KARADAĞ (39365089238), UMUT KARADAĞ (39368089174) YELİZ ABUKAN (39362089392)'a ait Trabzon ili, Sürmene ilçesi Oylum/Fatih Mahallesi 425ada 4 parselsayılı 9945,50 m2 yüzölçümündeki taşınmazın 156,20 m2 lik irtifak alanınınTürkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kamulaştırılması talep edilmiştir. 2026/108 Tapu kayıt maliki ALİ RIZA KARADAĞ (40361056094)'a ait Trabzon ili, Sürmene ilçesi Oylum/Fatih Mahallesi 425ada 1 parselsayılı5016,97 m2 yüzölçümündeki taşınmazın 68,31 m2 lik irtifak alanı ve 427ada 4 parselsayılı19889,96 m2 yüzölçümündeki taşınmazın 8,89 m2 lik mülkiyet ve 2812,73 m2 lik irtifak alanınınTürkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kamulaştırılması talep edilmiştir. 2026/110 Tapu kayıt malikleri ALİ MARHAN (69082024168), ALİRIZA KARADAĞ (40361056094) ASLAN KARADAĞ (40151063066), ASUMAN ERTÜRK (23131914992), AYŞE ARAZ (31556263236), AYŞE KASAP (62911304332), AYŞE MARHAN (69079024232), AYŞE ÖZEN (34547251304), BATUHAN MARHAN (13961451460), BİRGÜL KARADAĞ BALCI (40118064150), DURMUŞ KARADAĞ (40169062402), ELMAS ALOĞLU (55801429802), EMRAH ARAZ (27359402934), EMRE KARADAĞ (40112064378), ERDOĞAN KARADAĞ (40292058358), EŞREF ARAZ (27431400506), FATMA BALCI (58423453958), FATMA ÇETİN (27404401462), FATMA KARADAĞ (40328057188), FATMA KARADAĞ (40148063130), FATMA YAZICILAR (52081591168), FİDAN ŞENGÜN (57967469104), GÜLİZAR MARHAN (69100023562), GÜLLER KARADAĞ (39401088058), HALİT KARADAĞ (40115064214), HATİCE ARAZ (31658268368), HAVA KASAP (51541195618), HAVVA KARADENİZ (21731676418), HAVVA KIR (31606862372), HÜSEYİN ARAZ (27464399464), İBRAHİM KARADAĞ (40325057242), İREM MARHAN (14120445764), İSMAİL KARADAĞ (40196061546), KÖKSAL KARADAĞ (40232060366), MEHMET KARADAĞ (40241060074), METİN KARADAĞ (40199061482), NERİMAN CENGİZ (40280058704), OSMAN MARHAN (69109023280), SAADET ORTAHİSAR (66490110568), SAMİ MARHAN (32698824866), SEVCAN MARHAN (69043025470), SİNAN KARADAĞ (40214060940), TURANBEY KARADAĞ (40247059898), TURGAY MARHAN (69049025252), YASEMİN DÜZGÜN (36407071626), YUSUF KARADAĞ (40229060430), ZEYNEP MARHAN (36551066844)'a ait Trabzon ili, Sürmene ilçesi Oylum/Fatih Mahallesi 427ada 3 parselsayılı 12546,22 m2 yüzölçümündeki taşınmazın 661,89 m2 lik irtifak alanının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kamulaştırılması talep edilmiştir. 2026/111

__________

2026/112 Tapu kayıt malikleri AHMET KARADAĞ (40220060712), ASLAN KARADAĞ (40316057534), AYŞE KARADAĞ (40163062620), CİHAN ŞENGÜN (37598148128), EMİNE ÇAKAL (40223060658), FATMA SANCAK (40160062784), HANIM KARADAĞ (39371089000), İDRİS ŞENGÜN (37634146958), İRFAN ŞENGÜN (37631147002), MURAT KARADAĞ (40124063932), NAZİME KARADAĞ (40319057470), NEŞE ŞENGÜN ÇUBUK (49858739564), ÖMER KARADAĞ (40226060594), ŞENGÜL KARADAĞ (39248093154), ŞÜKÜR KARADAĞ (40310057752), TUBA TÜFEKÇİ (40073065612), YAKUP KARADAĞ (40157062858), YUSUF KARADAĞ (40127063878)'a ait Trabzon ili, Sürmene ilçesi Oylum/Fatih Mahallesi 427ada 11 parselsayılı 6179,97 m2 yüzölçümündeki taşınmazın 1158,56 m2 lik irtifak alanı ve yine 429 ada 7 parsel sayılı 6960,43 m2 yüzölçümündeki taşınmazın 25,20 m2 lik mülkiyet ve 1348,22 m2 lik irtifak alınının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kamulaştırılması talep edilmiştir. __________________________________________________________________________

Tapu kayıt malikleri DURSUN DEMİR (46627847116), EMİNE AKYASAN (46615847562), FATMA DEMİR (46192861692), ORHAN DEMİR (46645846542)'a ait Trabzon ili, Sürmeneilçesi, Oylum / Fatih Mahallesi 429 ada 3 parselsayılı 2820,46 m2 yüzölçümündeki taşınmazın 42,38 m2 lik irtifak alanının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kamulaştırılması talep edilmiştir. 2026//113 Tapu kayıt maliki ASLAN KARADAĞ (40316057534)'a ait Trabzon ili, Sürmeneilçesi, Oylum / Fatih Mahallesi 429 ada 2 parselsayılı 1882,69 m2 yüzölçümündeki taşınmazın 420,18m2 lik irtifak alanının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kamulaştırılması talep edilmiştir. 2026/114

__________

2026/115 Tapu kayıt maliki ölü Hasan Karataş mirasçıları olan BERNA KARATAŞ (59149429722), DERYA TEKİN (67696249694), EMRE KARATAŞ (58957436120), ERCAN KARATAŞ (25267649304), FATMA ÇAKIR (38489118428), HASAN KARATAŞ (25264649468), HATİCE KARADAĞ (39764075900),İLHAMİ KARATAŞ (25261649522), NİHAT KARATAŞ (59221427394), REMZİYE KARATAŞ (25270649230), RUKİYE KARATAŞ (59182428638), FATMA KARATAŞ (25222650802),NURDANE KARATAŞ (25219650976), BAHATTİN KARATAŞ (25216651020), EMİNE DUMAN (31147453312), ALİ KARATAŞ (25213651184), HASAN KARATAŞ (25210651248), AYŞE GÜNYOL (25207651312)'a ait Trabzon ili, Sürmene ilçesi, Oylum /Fatih Mahallesi429ada 6 parselsayılı14558,22 m2 yüzölçümündeki taşınmazın 541,59 m2 lik irtifak alanının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kamulaştırılması talep edilmiştir.

__________________________________________________________________________

Tapu kayıt malikleri AYŞE DEMİR (406252859652). CEMAL DEMİR (46666845814). EMİNE DEMİR HATİPOĞLU (46630847042). HAVA ZEHİR (62362322534). İSMAİL DEMİR (46678845468). MERYEM DEMİR (62215327402). ÖMER DEMİR (46618847408)'a ait Trabzon ili, Sürmeneilçesi, Oylum / Fatih Mahallesi 429 ada 4 parselsayılı 1922.35 m2 yüzölçümündeki taşınmazın 1429,14 m2 lik irtifak alanı ve431 ada 4 parselsayılı 213,77 m2 yüzölçümündeki taşınmazın 170,95 m2 lik irtifak alanının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kamulaştırılması talep edilmiştir. 2026/116 Tapu kayıt maliki AFAN DEMİR (46624847270), AHMET AKYASAN (66463108318), AYŞE AKYASAN (47389821710), CEMAL AKYASAN (66466108254), CEMİL DEMİR (46657846196), EMİNE ALEV (30311318112), EMİNE KAHVECİ (45901871342), FATİH SARIUSTA (44551304040), FATMA DEMİR (46663845978), FATMA KÖSE (37922137330), FİKRET DEMİR (46588848450), HAMZA SARIUSTA (44614301924), HANIM AKYASAN (66478107818), HASAN AKYASAN (66481107744), HAVA KARADAĞ (10343569966), İSLAM SARIUSTA (44446307552), İSMAİL AKYASAN (66457108546), KEMAL DEMİR (46639846770), KENAN DEMİR (46636846834), MEHMET AKYASAN (66460108472), MEHMET SARIUSTA (44479306478), MERYEM MERAL (33805158508), MİYASE DEMİR (46675845522), NİYAZİ DEMİR (46654846250), RAMAZAN AKYASAN (66472108026), SELÇUK DEMİR (46672845686), SULTAN TAKAOĞLU (44548304114), ŞUHRET DEMİR (46591848386), YAMAN DEMİR (46621847334), YASEMİN TÜRKOĞLU (43792942998), YASİN DEMİR (46651846314)'e ait Trabzon ili, Sürmene ilçesi, Oylum/FatihMahallesi429ada 5 parselsayılı3753,57 m2 yüzölçümündeki taşınmazın 31,92 m2 lik mülkiyet alanı ve 708,60 m2 lik irtifak alanının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kamulaştırılması talep edilmiştir. 2026/117 Tapu kayıt malikleri AFAN DEMİR (46624847270), AHMET AKYASAN (66463108318), AYŞE AKYASAN (47389821710),AYŞE DEMİR (46252859652), CEMAL AKYASAN (66466108254), CEMAL DEMİR (46666845814), CEMİL DEMİR (46657846196), DURSUN DEMİR (46627847116), EMİNE AKYASAN (46615847562), EMİNE ALEV (30311318112), EMİNE DEMİR (46660846022), EMİNE DEMİR HATİPOĞLU (46630847042), EMİNE KAHVECİ (45901871342), FATİH SARIUSTA (44551304040), FATMA DEMİR (46192861692), FATMA KÖSE (37922137330), FİKRET DEMİR (46588848450), HAMZA SARIUSTA (44614301924), HAVA KARADAĞ (10343569966), HAVA ZEHİR (62362322534), İSLAM SARIUSTA (44446307552), İSMAİL AKYASAN (66457108546), İSMAİL DEMİR (46678845468), KEMAL DEMİR (46639846770), KENAN DEMİR (46636846834), MEHMET AKYASAN (66460108472), MEHMET SARIUSTA (44479306478), MERYEM DEMİR (62215327402), MERYEM MERAL (33805158508), MİYASE DEMİR (46675845522), NİYAZİ DEMİR (654846250), ORHAN DEMİR (645846542), ÖMER DEMİR (46618847408), RAMAZAN AKYASAN (66472108026), SELÇUK DEMİR (46672845686), SULTAN TAKAOĞLU (44548304114), ŞUHRET DEMİR (46591848386), YAMAN DEMİR (46621847334), YASEMİN TÜRKOĞLU (43792942998), YASİN DEMİR (46651846314)'e ait Trabzon ili, Sürmeneilçesi, Oylum/FatihMahallesi431ada 3 parselsayılı4597,55 m2 yüzölçümündeki taşınmazın 156,16 m2 lik irtifak alanının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kamulaştırılması talep edilmiştir..

2026/118 Tapu kayıt malikleri ALİ TOPRAK (53053632940), EMİNE KARADAĞ (39317090800), SAFFET TOPRAK (53056632886), SÜLEYMAN TOPRAK (52978635432) 'a ait Trabzon ili, Sürmeneilçesi, Oylum / Fatih Mahallesi 592 ada 2 parselsayılı 985,89 m2 yüzölçümündeki taşınmazın 11,70 m2 lik irtifak alanınınTürkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kamulaştırılması talep edilmiştir. 2026/119 Tapu kayıt malikleriALİ ŞEMŞEK (63316290886),FATMA ÇAKIR (54235593578), GÜLNAZ KOÇ (20099716958),HAKKI TOPRAK (64111264386),HASAN ÇAKIR (54793574958),HÜSNÜ ÇAKIR (54328590422), İSMAİL ÇAKIR (54199594758),KEMAL TOPRAK (64135263594), KENAN ÇAKIR (54742576606), MEDİNE MUNDUZ (18389503692), MİNE AKYASAN (64168262410), MUSTAFA ÇAKIR (54739576770),NERİMAN TOPRAK (10184963732),NURGÜL METİN (15125777140),RAFET TOPRAK (64237260156),SELAMİ ŞEMŞEK (63199294766),SERKAN ŞEMŞEK (63313290940), SEYHAN ÇAKIR (38465119210),SÜLEYMAN TOPRAK (64033266932),ŞÜKRÜ ÇAKIR (54274592266), ÜMMİHAN YILMAZ (35681212008)'a Trabzon ili, Sürmeneilçesi, Oylum / HilalMahallesi 583 ada 1parselsayılı5127,87 m2 yüzölçümündeki taşınmazın 25,92 m2 lik mülkiyet,3488,54 m2 lik irtifak alanının yine 582 ada 6 parsel sayılı 372,99 m2 yüzölçümündeki taşınmazın 372,99 m2 lik irtifak alanınınTürkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kamulaştırılması talep edilmiştir.

Basın No: ILN02521492 #ilan.gov.tr