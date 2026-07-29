İ L A N

T.C. UŞAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/257 Esas

DAVALILAR : 1- BARIŞ YAŞAR KIZILOK

2- GÜLAY ÖZTÜRK

3- RAMAZAN ÖZTÜRK

4- SABİRE ÖZTÜRK

Davacı Muhammed Ali ÖZTÜRK tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptını bildirir davetiye çıkarılmış olup, alıcısının belirtilen adreste tespit edilemediği, adı geçenin başka bir adresi bulunmaması gerekçesiyle tebligat yapılamadığından, dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu ilanın yayınlanmasından itibaren HMK 122, 126, 129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02520336 #ilan.gov.tr