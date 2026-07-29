İ L A N

T.C. SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/251 Esas

DAVALILAR : 1- HATİCE KARSLI - 66934219796 T.C. Kimlik nolu, Halil ve Hasibe kızı, 20/10/1965 doğumlu

2- YASİN KARSLI - 66820223548 T.C. Kimlik nolu, İsmail ve Hatice oğlu, 19/07/1993 doğumlu

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunamamanız nedeni ile tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı, Ön İnceleme Zaptı, Bilirkişi Raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 06/10/2026 günü saat: 11:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı, Ön İnceleme Zaptı, Bilirkişi Raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 24/06/2026

KAMULAŞTIRILAN ALAN: Sorgun ilçesi Aşağıkarahacılı Köyü 160 parselde kayıtlı taşınmazın 8,89 m2 lik pilon yeri 952,06m2 lik irtifak alanı

TENSİP ZAPTI:

Dava dilekçesinde HMK'nun 119 maddesi anlamında bir eksiklik bulunmadığından dilekçenin kabulüne,

Davanın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi Gereğince Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davası olarak açıldığı anlaşılmakla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 37. Maddesi gereğince HMK'nın 316 ve devamı maddelerinde düzenlenen basit yargılama usulünün uygulanmasına,

Davacı tarafa duruşma günü ve saatini bildirir meşruhatlı davetiye tebliğ edilmesine,

Dava dilekçesinin HMK 317. Maddesi gereğince davalı tarafa yatırılan gider avansı kullanılmak kaydıyla tebliğine, çıkartılacak tebligata "Ekte gönderilen dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde öne sürülen hususları inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur. HMK 317" şeklinde meşruhat verilmesine, Ayrıca çıkartılacak tebligata " HMK'nun 318. maddesi gereğince tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgilere yer vermek zorunda olduğunun İHTARINA" şeklinde meşruhat verilmesine, dava dilekçesinin ve iş bu tensip zaptının meşruhatlı davetiye ile birlikte tebliğ edilmesine,

HMK'nın 322. Maddesinin atfıyla, HMK 139/1-ç ve 140/5 maddeleri uyarınca DAVACI VE DAVALI TARAFA dilekçelerinde sözünü etmiş olup dosyaya sunmadıkları deliler varsa birer örneğini sunmaları ve başka yerden celbi gerekenler için gerekli izahat ve masrafı vermeleri, HMK'nın 94, 194 ve 240 maddeleri uyarınca TANIK LİSTESİ SUNMA DAHİL TÜM DELİLLERİNİ somutlaştırmaları ve hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtemeleri için iş bu tutanağın tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE verilmesine, kesin süreye uymayan tarafın o delilden vazgeçmiş sayılacağının İHTARINA,

İddianın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağının davanın açılmasıyla , savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağının cevap dilekçesinin verilmesi ile başladığının taraflara iş bu tebliği suretiyle bildirilmesine,

Tarafların dilekçeleri ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu belirterek bildirmelerine ve ellerinde bulunan delillerini dilekçeye eklemelerine ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer verdiklerinde ilgili yerlerden celbine, masrafın davacı yönünden gider avansından karşılanmasına, davalı yönünden ise HMK'nun 324 maddesi gereğince davalıdan alınmasına,

Cevaba cevap ve 2. cevap dilekçelerinin HMK 317/3 maddesi gereğince verilemeyeceğinin taraflara ihtarına,

İlk duruşmada dava şartları ve ilk itirazlar ile esasa ilişkin süreler ( hak düşürücü süreler ve zamanaşımı süreleri) hakkında tarafların dinlenmek suretiyle karar oluşturacağı ve tarafların duruşmaya geldiğinde sulhe teşvik edileceğinin ve sulhe hazırlıklı gelmeleri gerektiğinin taraflara ihtarına,

ÖN İNCELEME ZAPTI:

Ön inceleme aşaması tamamlandığından HMK'nın 147.maddesi uyarınca gelecek duruşma tahkikat ve sözlü yargılama safhasına geçilmesine, tahkikatın bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütülmesine,

HMK 147/2.maddesi uyarınca, geçerli bir özrü bulunmaksızın belirlenen gün ve saatte tahkikat duruşmasında hazır bulunmayan tarafın yokluğunda tahkikat işlemlerinin yapılacağı ve yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği hususlarının taraflara İHTARINA ( Taraflara ihtaratın iş bu zaptın tebliği yolu ile yapılmasına )

Tahkikat ve sözlü yargılama duruşma gününün HMK. nun 147/2.maddesinde ki ihtar ile birlikte DURUŞMADA HAZIR BULUNMAYAN TARAFLARA TEBLİĞİNE, davetiyeye iş bu duruşma tutanağının bir suretinin eklenmesine,

KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ RAPORU:

Sorgun ilçesi Aşağıkarahacılı Köyü 160 parselde kayıtlı taşınmazın 8,89 m2 lik pilon yeri 952,06m2 lik irtifak alanı kamulaştırma bedeli

DİREK YERİ BEDELİ = 8,89 X 71,62-TL =636,74-TL

DAİMİ İRTİFAK BEDELİ: 23.866,55-TL

TOPLAM: 24.503,29-TL

Basın No: ILN02520473 #ilan.gov.tr