Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Beyoğlu İlçe, CİHANGİR Mahalle/Köy, cihangir Mevkii, 663 Ada, 12 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Cihangir Mahallesi, Cihangir Caddesi, No:44 Abey Apartmanı 2. Kat, D:5 Beyoğlu / İstanbul Beyoğlu / İSTANBUL

Yüzölçümü : 129 m2

Arsa Payı : 12/66

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 16.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü' nün 22/04/2025 tarih ve 7065 yevmiye sayılı kararı ile Beyoğlu Kentsel Sit alanı içinde kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 11:30

27/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02519741 #ilan.gov.tr