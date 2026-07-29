İ L A N

T.C. BURSA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/461 Esas

DAVALI : MUSTAFA MUTAHHAR SEVER

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili tarafından sunulan dava dilekçesinde özetle; dava dışı Es Pet Plastik Ambalaj Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ile T. Garanti Bankası A. Ş. arasında genel kredi sözleşmesi akdedildiğini, bu sözleşme kapsamında şirketin 50.000.000 TL kredi kullandığını, davalı Mustafa Mutahhar Sever'in söz konusu krediye müteselsil kefil sıfatıyla imza attığını, asıl borçlu şirketin borcunu ödememesi üzerine Bursa Banka Alacakları İcra Dairesinin 2024/64000 E sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, takibe konu alacağın müvekkil şirket tarafından temlik alındığını, kefalet borçlusu Mustafa Mutahhar Sever'in borcun doğumundan sonra Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Kılıçaslan Mahallesi, 2224/6 ada parselde kayıtlı taşınmazdaki 1/4 hissesini annesi olan diğer davalı Hatice Suzan Sever'e devrettiğini, davalıların anne-oğul olması nedeniyle tasarrufun alacaklılardan mal kaçırma kastıyla yapıldığını, davalıların borçlunun mali durumunu bildiğini, yapılan işlemin İİK 277 ve devamı maddeleri ile TBK 19. madde uyarınca iptalinin gerektiğini, taşınmazın gerçek değeri ile satış bedeli arasında oransızlık bulunduğunu, davalılar arasındaki akrabalık ilişkisi nedeniyle tasarrufun mutlak surette iptale tabi olduğunu, davalı Hatice Suzan Sever'in taşınmazı devretme ihtimaline karşı İİK 281/2 maddesi uyarınca teminatsız olarak ihtiyati haciz kararı verilmesini, dava konusu taşınmaz hissesine ilişkin tasarrufun müvekkil şirket yönünden iptalini, alacağın tahsili için cebri icra ve satış yetkisinin müvekkil şirkete verilmesini, terditli olarak TBK 19. madde uyarınca tasarrufun iptalini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizin 24/11/2025 tarih 2025/461 esas sayılı ara kararı ile: Davacı yanın ihtiyati haciz isteminin davaya konu edilen takip dosyalarındaki takip çıkış tutarların toplamının (4.373.544,96-TL) %15'i tutarında teminat mukabilinde (656.031,75-TL) 2004 sayılı İİK'nin 281/2.maddesi uyarınca kabulü ile; a)Tasarruf konusu olan Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Kılıçaslan Mahallesi, 2224/6 Ada Parsel,Yüz Ölçümlü: 966.00 Metrekare, Niteliği: Mesken, KAT/BB NO: 2/8, sayılı taşınmazın davalılar adına kayıtlı olması halinde, Bursa Banka Alacakları İcra Dairesinin 2024/64000 Esas sayılı icra takip dosyalarındaki alacak ve fer'ileri ile sınırlı olmak üzere ihtiyaten haczine, b)Teminat bedelinin nakdi teminat şeklinde Vakıflar Bankasına açılacak vadeli hesaba yatırılması ya da süre ile kısıtlı olmayan kesin banka teminat mektubu sunulması kaydıyla, ihtiyati haciz kararının tatbiki için Bursa Banka Alacakları İcra Dairesinin 2024/64000 Esas sayılı sayılı icra takip dosyalarının yetkili kılınmasına itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Davacı vekilinin Mahkememiz ihtiyati haciz kararındaki teminat turanına itiraz etmesi üzerine 28/01/2026 tarihli celsede değerlendirilerek itirazın reddine karar verildiği, verilen karar taraflara tebliğ edildiği ve davacı tarafça, mahkemece 24/11/2025 tarihli ara karar ile ihtiyati haczin kabulüne karar verildiğini, ancak kararın uygulanması için belirlenen 656.031,75 TL tutarındaki teminatın ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu, bu husustaki itirazların reddedilmesi üzerine 29/01/2026 tarihli ara kararın istinaf edilmesinin zorunlu hale geldiğini, belirlenen teminat tutarının hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığını, müvekkilin zaten alacağını tahsil edemediği için mağdur olduğunu, icra hukukunun alacaklı ve borçlu arasında bir denge kurması gerektiğini, harç ve teminat hesaplamalarında takip çıkış tutarı ile taşınmazın rayiç değerinden düşük olanın esas alınması gerektiğini, dava dilekçesinde harca esas değerin 200.000 TL olarak gösterildiğini, teminatın bu tutar üzerinden belirlenmesi gerektiğini belirterek istinaf edilmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Dava Dilekçesi, Tensip Tutanağı, Ara Karar evrakı, İstinaf Başvuru Dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Durusma Günü: 07/10/2026 günü saat: 11:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,

özetlenmiş olan Dava Dilekçesine karşı işbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6100 s. H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, İKİ HAFTA içinde aynı Kanunun 129. Maddesindeki hususları ve HMK 114 maddesi uyarınca ilk itirazlarınızı içerir şekilde cevap dilekçesi ile ekinde davacı sayısı kadar örnek ekleyip delillerini bildirip eklemek suretiyle HMK 129. maddesine uygun olarak davaya cevap verebileceğiniz, aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız,

Ara karara İKİ HAFTA kesin süre içerisinde Mahkememize veya başka bir yer Mahkemesine dilekçe ile başvurmak (6100 sayılı HMK'nin 343.maddesi) suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere, davacının istinaf dilekçesine 2 hafta içinde cevap verebileceğiniz hususu ile Dava Dilekçesi ve Tensip Zaptı, ara karar ve istinaf başvurusu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.