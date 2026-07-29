İ L A N
T.C. ANKARA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/561 Esas 29.06.2026
Konu : İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET GÜNEŞ'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 29.06.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 10763681484
ADI SOYADI : MEHMET GÜNEŞ
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : ELİF
DOĞUM TARİHİ : 15/04/1954
DOĞUM YERİ : KIRŞEHİR
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