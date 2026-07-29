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T.C. ANKARA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi :30 Temmuz 2026 , 00:00 Güncelleme Tarihi :30 Temmuz 2026 , 00:03
Giriş Tarihi :30 Temmuz 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :30 Temmuz 2026, 00:03

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T.C. ANKARA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/561 Esas 29.06.2026

Konu : İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET GÜNEŞ'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 29.06.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 10763681484

ADI SOYADI : MEHMET GÜNEŞ

BABA ADI : MUSTAFA

ANA ADI : ELİF

DOĞUM TARİHİ : 15/04/1954

DOĞUM YERİ : KIRŞEHİR

Basın No: ILN02519769 #ilan.gov.tr